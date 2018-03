Juventus: utile scende a 43,3 mln di euro nel I semestre

Daniela La Cava 28 febbraio 2018 - 17:14

MILANO

Il consiglio di amministrazione della Juventus ha approvato i risultati relativi al primo semestre dell'esercizio 2017/2018, archiviato con un utile netto in calo di quasi il 40% a 43,3 milioni di euro rispetto ai 72 milioni dell'analogo periodo nell'esercizio 2016/2017. Nel periodo in esame i ricavi sono invece scesi del 7,8% a 290,6 milioni di euro.Nel capitolo "evoluzione prevedibile della gestione" la società indica che "per l'esercizio 2017/2018, attualmente previsto in perdita, sarà come di consueto fortemente influenzato dall'andamento dei risultati sportivi e dalla Champions League.