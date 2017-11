Italmobiliare: NAV per azione in aumento al 30 settembre

Luca Fiore 6 novembre 2017 - 18:15

MILANO (Finanza.com)

Al 30 settembre 2017, il NAV (Net Asset Value) per azione di Italmobiliare si è attestava a 35,2 euro, dai 34,85 euro dato proforma di fine 2016, per un dato totale in calo dai 1.599,8 milioni di fine 2016 a 1.476,4 milioni.“La diminuzione del valore è sostanzialmente legata all’investimento di 100 milioni di euro per l’OPAV su azioni proprie conclusa lo scorso mese di giugno”, riporta la nota della società.A livello consolidato i ricavi sono stati pari a 296,7 milioni (345,1 milioni al 30 settembre 2016), in aumento di 23,4 milioni al netto delle contribuzioni non ricorrenti. Il margine operativo lordo ha raggiunto i 19,8 milioni (65 milioni) e il risultato operativo è stato di 4,8 milioni (50 milioni), livelli comunque superiori di oltre 26 milioni ai corrispettivi 2016 al netto degli effetti delle plusvalenze.“I risultati dei 9 mesi di Italmobiliare SpA (margine operativo lordo di 12,2 milioni e risultato operativo di 11,8 milioni) sono, al netto delle componenti non ricorrenti, in linea con le attese per il 2017”.