Italiaonline: segno meno per il fatturato al 30 settembre, Ebitda margin 2017 stimato in crescita

Luca Fiore 8 novembre 2017 - 18:58

MILANO (Finanza.com)

Al 30 settembre Italiaonline ha registrato un utile netto di 8 milioni di euro, contro i 35,2 milioni di un anno prima (che aveva beneficiato di imposte positive per 23,7 milioni), mentre il fatturato è sceso da 280 a 248,9 milioni (-11%).“Nel terzo trimestre rallenta la flessione dei ricavi consolidati (-8,8% su base annua), grazie al recupero dei ricavi digitali che beneficiano dei primi effetti positivi del nuovo portafoglio prodotti PMI e della crescita a doppia cifra dei ricavi di Digital Advertising”, riporta la nota della società.Il Gruppo Italiaonline “prevede di chiudere il 2017 con un Ebitda margin in crescita rispetto al risultato del 2016; i ricavi consolidati sono previsti ancora in contrazione a causa soprattutto della fisiologica flessione di alcuni business tradizionali, pur a fronte di un progressivo miglioramento dell’andamento delle attività digitali”.