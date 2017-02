Italia: il 2016 surplus commerciale a oltre i 51,6 mld

Titta Ferraro 16 febbraio 2017 - 10:40

Nel corso del 2016, stando ai dati sul commercio estero diffusi oggi dall'Istat, le esportazioni sono cresciute dell'+1,1% in valore e dell'1,2% in volume, mentre le importazioni registrano una diminuzione (-1,4%) in valore e un aumento (+3,1%) in volume.

L’avanzo commerciale nell'intero 2016 raggiunge i 51,6 miliardi (+78,0 miliardi al netto dell’energia).