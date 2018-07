Italgas: utile semestrale sale a 150,7 mln di euro, +4,7% per i ricavi

Daniela La Cava 31 luglio 2018 - 08:42

MILANO (Finanza.com)

Italgas ha chiuso il primo semestre del 2018 con un utile netto in crescita dell'8% a 150,7 milioni di euro, mentre i ricavi hanno mostrato un rialzo del 4,7% a 591,3 milioni. In rialzo anche l'Ebitda e l'Ebit che si sono attestati rispettivamente a 424,2 milioni (+8,7%) e a 223 milioni (+9,3%). Risultati in crescita e superiori alle stime del consensus che indicava un utile netto di 147,4 milioni su un fatturato di 587,6 milioni. Gli investimenti tecnici sono stati pari a 227,9 milioni, mentre il flusso di cassa netto da attività operativa ha raggiunto quota 632,3 milioni.“Il consuntivo dei primi 6 mesi dell'anno conferma il forte l’impegno di Italgas verso gli investimenti sulla rete, sui processi di digitalizzazione e sulle acquisizioni, coerentemente con gli obiettivi contenuti nel Piano Strategico 2018-2024", dichiara Paolo Gallo, a.d. del gruppo, sottolineando che "al 30 giugno abbiamo di fatto raggiunto con sei mesi di anticipo l’obiettivo fissato dall’Autorità per la sostituzione dei contatori tradizionali con quelli di ultima generazione: il 50% dei contatori gestiti da Italgas e dalle sue partecipate è un contatore intelligente che, in quanto tale, rappresenta il fattore abilitante per il più ampio progetto di digitalizzazione della rete".I risultati economico-finanziari conseguiti nel primo semestre 2018, conclude Gallo, evidenziano un significativo miglioramento rispetto ai già brillanti risultati del 2017, tra cui l’utile netto in crescita del 8%, grazie anche alle azioni di efficientamento e di miglioramento della qualità del servizio tuttora in corso.