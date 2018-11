Italgas: utile netto sale a 226,4 mln di euro nei 9 mesi, confermati target 2018

Daniela La Cava 5 novembre 2018 - 12:14

MILANO (Finanza.com)

Italgas chiude i primi nove mesi dell'anno con utili e ricavi in crescita. Il gruppo guidato da Paolo Gallo ha visto l'utile netto crescere del 6,1% a 226,4 milioni di euro, mentre l'utile operativo (Ebit) si è attestato a 333,9 milioni, in aumento dell'8,9% rispetto al corrispondente periodo del 2017. In rialzo anche il margine operativo lordo (Ebitda) che raggiunge quota 629,2 milioni, in aumento di 51,3 milioni (+8,9%) rispetto all'analogo periodo nel 2017. Quanto ai ricavi totali dei primi nove mesi ammontano a 880,7 milioni (+5,5%) e si riferiscono, spiega la società, prevalentemente ai ricavi regolati distribuzione gas 858,6 milioni."Al termine dei primi nove mesi Italgas si presenta con i principali indicatori economici che mostrano ancora una crescita importante - sottolinea Paolo Gallo, a.d. di Italgas, commentando i risultati dei primi 9 mesi."La forte generazione di cassa ha permesso di finanziare i programmi di investimento, il piano di acquisizioni societarie e assicurare la distribuzione del dividendo, mantenendo l’indebitamento finanziario sostanzialmente in linea con i valori espressi al 31 dicembre 2017 - aggiunge il manager -.Tali risultati ci consentono di confermare i target fissati per il 2018 dal piano industriale grazie alla costante attenzione all’efficienza operativa e all’impegno nella realizzazione degli investimenti previsti, investimenti che hanno già prodotto un apprezzabile sviluppo delle reti e del numero dei clienti gestiti".A Piazza Affari il titolo Italgas guadagna circa lo 0,76% a 4,66 euro.