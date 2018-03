Italgas: utile netto adj. sale a 296,4 mln€ nel 2017, dividendo a 0,208 euro

Daniela La Cava 12 marzo 2018 - 15:15

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Italgas ha approvato i conti 2017 e ha deliberato di proporre all’assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo di 0,208 euro per azione. Per quanto riguarda i risultati economici, l’utile operativo adjusted si è attestato a 422,9 milioni di euro (+17,9% rispetto al 2016) e l’utile netto rettificato è pari a 296,4 milioni (+34% rispetto al 2016). Nel periodo in esame i ricavi totali sono aumentati del 4,3% a 1.124,2 milioni, con un Ebitda adjusted che ha evidenziato una crescita del 14,1% a 781 milioni.Gli investimenti organici del 2017, pari 521,9 milioni (+38,1% rispetto al 2016) confermano il piano di Italgas che prevede di mettere al servizio del Paese investimenti per oltre 3 miliardi entro il 2023 sull'attuale perimetro di gestione."I principali indicatori come Ebitda e utile netto registrano una crescita a doppia cifra, rispettivamente +14% e +34%, e riflettono il forte impegno nella riduzione dei costi, tanto da aver raggiunto con un anno di anticipo il target di efficienza operativa fissato per il 2018", dichiara Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas.