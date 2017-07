Italgas: +23,1% per l'utile netto nel I semestre

Daniela La Cava 28 luglio 2017 - 08:39

MILANO (Finanza.com)

Risultati semestrali in crescita per Italgas e in linea con gli obiettivi comunicati al mercato. Il gruppo ha annunciato di avere chiuso i primi sei mesi dell'anno con un utile netto in crescita del 23,1% a 140 milioni di euro contro i 114 milioni del corrispondente periodo nel 2016, mentre i ricavi hanno evidenziato una crescita del 9,5% a 565 milioni dai 516 milioni segnati nei primi sei mesi dell'anno passato. Quanto all'indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2017 si è attestato a 3.682 milioni di euro contro i 3.618 milioni di euro al 31 dicembre 2016. Lato investimenti, Italgas ha comunicato che nel primo semestre 2017 sono stati effettuati investimenti tecnici per un ammontare pari a 243 milioni di euro, in aumento del 59,6% rispetto al corrispondente periodo del 2016 (152 milioni di euro). “Chiudiamo il primo semestre del 2017 con una crescita di tutti gli indicatori economico-finanziari, grazie all’effetto positivo dei programmi di razionalizzazione dei processi, di disciplina dei costi operativi e di ottimizzazione finanziaria avviati negli scorsi mesi", ha commentato Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas.