Istat: fiducia imprese e consumatori cala a maggio

Daniela La Cava 29 maggio 2018 - 10:15

MILANO (Finanza.com)

Cala a maggio la fiducia dei consumatori e delle imprese in Italia. Secondo i dati diffusi dall'Istat l’indice del clima di fiducia dei consumatori è sceso, passando da 116,9 a 113,7 punti; anche per l’indice composito del clima di fiducia delle imprese è in una flessione, ma di lieve entità, da 105,0 a 104,7 punti.