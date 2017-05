Intesa Sanpaolo: utile netto batte le stime nel primo trimestre, acquisti sul titolo

Luca Fiore 5 maggio 2017 - 13:29

MILANO (Finanza.com)

Accelerazione rialzista per il titolo Intesa Sanpaolo dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali. Il colosso bancario italiano ha terminato i primi tre mesi dell’anno con un utile netto di 901 milioni di euro, decisamente superiore al consenso degli analisti, fermo in quota 780 mln.



“I risultati del 1° trim. 2017 confermano i punti di forza dell’unicità del modello di business di Intesa Sanpaolo: una generazione di ricavi focalizzata sulla crescita delle commissioni e un livello di efficienza tra i migliori”, riporta la nota della società.



Dal fronte patrimonializzazione, il Common Equity Ratio pro-forma a regime si attesta al 12,9%.



Al momento il titolo ISP passa di mano a 2,83 euro, il 2,39% in più rispetto al dato precedente.