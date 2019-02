Intesa Sanpaolo: utile netto IV trimestre a 1,04 miliardi, poco oltre attese

Titta Ferraro 5 febbraio 2019 - 13:46

MILANO (Finanza.com)

Trimestre finale del 2018 leggermente oltre le attese per Intesa Sanpaolo. Il gruppo bancario guidato da Carlo Messina ha riportato un utile netto di 1.038 milioni di euro nel quarto trimestre 2018, rispetto agli 833 milioni del terzo trimestre 2018 e ai 1.428 milioni del quarto trimestre 2017. Il consensus Bloomberg era fermo a 1,01 miliardi. Considerando l'intero 2018 l'utile netto è poco oltre quota 4 miliardi (4.050 milioni) rispetto ai 3.816 milioni del 2017 (escludendo dal 2017 il contributo pubblico cash di 3,5 miliardi di euro a compensazione degli impatti sui coefficienti patrimoniali derivanti dall’acquisizione di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca).Il risultato corrente lordo 2018 è in aumento dell'11% rispetto al 2017; Il risultato della gestione operativa in crescita del 4,8% rispetto al 2017; i proventi operativi netti in aumento dello 0,2% rispetto al 2017, a fronte di un flusso netto di attività finanziarie della clientela nel 2018 verso un’allocazione contraddistinta dal contenimento dell’esposizione alla marcata volatilità dei mercati finanziari, con una raccolta netta di risparmio gestito pari a circa 8 miliardi di euro e una raccolta a vista delle famiglie cresciuta di circa 11 miliardi.Il cost/income risulta al 53% e Intesa sottolinea come sia tra i migliori nell’ambito delle maggiori banche europee; i costi operativi risultano in diminuzione del 3,6% rispetto al 2017.