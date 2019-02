Intesa Sanpaolo: proposto dividendo di 19,7 centesimi, dividend yield del 10%

Titta Ferraro 5 febbraio 2019 - 13:52

MILANO (Finanza.com)

Intesa Sanpaolo ha proposto per il 2018 dividendi cash per 3,449 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 3,419 miliardi del 2017 e pari all’85% di payout ratio indicato nel Piano di Impresa per il 2018. Il Consiglio diAmministrazione riunitosi oggi ha deliberato di proporre alla prossima Assemblea ordinaria la distribuzione di 19,7 centesimi di euro per azione. Tale distribuzione, se approvata dall’Assemblea, avrà luogo a partire dal giorno 22 maggio 2019 (con stacco cedole il 20 maggio e record date il 21 maggio). Rapportando l’importo unitario al prezzo di riferimento dell’azione registrato lo scorso 4 febbraio, risulterebbe un rendimento (dividend yield) pari al 10%.