Interpump: utile netto a 99,1 mln (+34,8%) nei primi 9 mesi 2017

Titta Ferraro 8 novembre 2017 - 11:49

MILANO (Finanza.com)

Interpump Group ha riportato nei primi 9 mesi dell'anno vendite nette pari a 818,7 milioni di euro, superiori del 18,1% rispetto alle vendite dei primi nove mesi del 2016. A parità di area di consolidamento, la crescita registrata è del 12,2% per il settore Olio, del 2,9% per il settore Acqua, e dell’8,9% sul totale delle vendite (di cui +0,2% dovuto all’effetto dei cambi). L'ebitda è di 191,9 milioni di euro, pari al 23,4% delle vendite e in crescita del 26,6% rispetto al 2016. L’utile netto dei primi nove mesi del 2017 è stato di 99,1 milioni di euro, +34,8% dai 73,6 milioni di euro nei primi nove mesi del 2016.