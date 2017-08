Interpump: ricavi ed Ebitda in crescita a due cifre nel secondo trimestre, titolo debole

Luca Fiore 4 agosto 2017 - 11:49

MILANO (Finanza.com)

Il secondo trimestre di Interpump si è chiuso con vendite nette per 286 milioni di euro, +16,4% rispetto all’analogo periodo del 2016, e un Ebitda di 67,9 milioni, +24,2% nel confronto annuo. Per i due dati gli analisti avevano stimato 287 e 67,1 milioni.Di poco sotto le stime anche l’utile netto che, atteso a 35,5 milioni, è salito del 23,7% a 33,7 milioni. La posizione finanziaria netta è pari a 319,1 milioni, dai 257,3 milioni di fine 2016, dopo esborsi per acquisizioni per 77,4 milioni e pagamento dividendi per 21,3 milioni.A Piazza Affari il titolo IP passa di mano a 25,25 euro, lo 0,67% in meno rispetto al dato precedente.