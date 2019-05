Interpump: conti in crescita nel primo trimestre 2019

simone borghi 10 maggio 2019 - 13:01

MILANO (Finanza.com)

Le vendite nette del primo trimestre 2019 del gruppo Interpump sono state pari a 343,6 milioni di euro, superiori del 10,0% rispetto alle vendite dell’analogo periodo del 2018. Le crescite organiche, a parità di area di consolidamento e di cambi, sono state pari a +9,9% per il settore Olio, -0,3% per il settore Acqua, e +6,5% sul totale delle vendite.L’Ebitda è stato pari a 78,6 milioni (22,9% delle vendite), che rappresentava il 22,3% delle vendite, con una crescita del 13%. Il risultato operativo (Ebit) è stato pari a 62,4 milioni in crescita del 9%. L’utile netto del primo trimestre 2019 è stato di 45,3 milioni (51,6 milioni di euro nel primo trimestre 2018, comprendente un provento una tantum di 12,7 milioni di euro legato all’acquisizione di GS Hydro). La variazione rispetto al dato normalizzato è pari a +16,5%. L’utile per azione base è passato da euro 0,360 (normalizzato come sopra) del primo trimestre 2018 a euro 0,426 del primo trimestre 2019, con una crescita del 18,3%.Il Presidente Fulvio Montipò ha commentato: “La crescita vigorosa degli ultimi anni ci accompagna anche in questo inizio di 2019; i dati del primo trimestre evidenziano un solido trend di crescita in linea con gli obiettivi di guidance”.Dopo l’annuncio dei conti, a Piazza Affari il titolo segna un rialzo del 2% a 32,28 euro.