Immsi: utile sale a 11,3 mln di euro nel I semestre, +24,5% per l'Ebitda

Daniela La Cava 1 settembre 2017 - 12:43

MILANO (Finanza.com)

Immsi, società guidata da Roberto Colaninno, ha annunciato di avere chiuso il primo semestre dell'anno con un risultato netto consolidato di 11,3 milioni di euro, in miglioramento rispetto a 2,6 milioni di euro registrati al 30 giugno 2016. Nel periodo in esame i ricavi consolidati sono cresciuti del 5,9% a 779,7 milioni di euro, mentre l'Ebitda si è attestato a 122,5 milioni, il miglior dato registrato nel primo semestre degli ultimi dieci anni (dal primo semestre del 2007), e in incremento del 24,5% rispetto ai 98,4 milioni del corrispondente periodo del 2016.