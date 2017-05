Immsi: utile netto di 2,7 milioni nel primo trimestre, +4,6% del fatturato

Luca Fiore 12 maggio 2017 - 13:16

MILANO (Finanza.com)

Immsi, holding di controllo del gruppo Piaggio, ha chiuso il primo trimestre con un risultato netto di 2,7 milioni di euro, contro la perdita di 3,4 milioni del corrispondente periodo del 2016, e ricavi consolidati per 331,7 milioni di euro, +4,6% su base annua.



A fine marzo, l’indebitamento finanziario netto era pari a 950,9 milioni, in miglioramento per 26,3 milioni sul 31 marzo 2016 (906,9 milioni a fine 2016).



“Si prevede per il 2017 un valore della produzione in crescita e risultati operativi positivi ed in netto miglioramento rispetto al 2016, e dal punto di vista patrimoniale ci si attende una ulteriore contrazione dell’esposizione finanziaria netta”, riporta la nota della società.