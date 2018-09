Immsi: risultato netto in lieve aumento nei primi sei mesi

Luca Fiore 3 settembre 2018 - 13:27

MILANO (Finanza.com)

Il primo semestre 2018 di Immsi si è chiuso con ricavi consolidati per 774,1 milioni di euro, non lontano dai 775,2 milioni di 12 mesi prima. A cambi costanti i ricavi consolidati sarebbero stati di 810 milioni, pari a un incremento del 4,5% rispetto al primo semestre dello scorso anno.L’Ebitda si è attestato a 124,1 milioni di euro, +1,3%, mentre il risultato netto consolidato è stato positivo per 11,4 milioni di euro (11,3 milioni di euro nel corrispondente periodo del 2017).843,2 milioni per l’indebitamento finanziario netto del Gruppo al 30 giugno, rispetto ai -858,9 milioni al 31 dicembre 2017.