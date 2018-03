Ima: ricavi salgono a 1,44 mld di euro nel 2017, dividendo di 1,7 euro ad azione

Daniela La Cava 14 marzo 2018 - 15:41

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Ima ha approvato i conti 2017 che vedono i ricavi aumentare del 10,2% a 1,44 miliardi di euro. L’utile dell’esercizio si è, invece, attestato a 99,4 milioni rispetto ai 101,4 milioni nel 2016, mentre l’utile del gruppo è sceso a 85,6 milioni rispetto ai 93,5 milioni nel 2016. "L’esercizio 2016 ha beneficiato di un provento finanziario straordinario", spiega la società in una nota. Sempre per il 2017, il margine operativo lordo (Ebitda) è salito del 15,7% a 207,3 milioni.La società intende proporre all'assemblea degli azionisti in calendario il prossimo 27 aprile un dividendo di 1,70 euro per azione, in aumento rispetto a 1,60 euro dell'anno precedente. Per il 2018, il gruppo Ima si attende ricavi pari a circa 1,55 miliardi, con Ebitda atteso a 250 milioni."Guardiamo con fiducia all'anno in corso - ha dichiarato Alberto Vacchi, presidente e a.d. del gruppo - grazie all’elevata consistenza del portafoglio ordini a fine 2017 e alla presa ordini in aumento nei primi due mesi del 2018. Il nostro obiettivo di crescita sarà perseguito anche attraverso acquisizioni disponendo delle risorse per continuare l’attività di M&A".