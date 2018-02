IGD: +26,5% per l’utile 2017, dividendo a 50-52 centesimi

Luca Fiore 22 febbraio 2018 - 14:48

MILANO (Finanza.com)

L’esercizio 2017 di IGD - Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ – si è chiuso con ricavi complessivi per 150,2 milioni di euro, +8,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, e un Ebitda della gestione caratteristica di 101,2 milioni, +6,7% nel confronto annuo.Stimato dagli analisti di Mediobanca Securities a 85 milioni, l’utile netto è passato da 68,3 a 86,5 milioni (+26,5%). +21,7% invece per il Funds From Operations (FFO), pari a 65,6 milioni (contro un target di +20%).Il Cda intende proporre un dividendo di 50-52 centesimi. “Tale dividendo –riporta la nota della società - sarebbe superiore di circa +11% / +15 % rispetto al dividendo relativo all’esercizio 2016 (45 centesimi di euro)”.Per l’anno corrente, la società stima una crescita dell’FFO in un intervallo compreso tra +18% e +20%.