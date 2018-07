Hera: ricavi in crescita nel semestre a +7,7%

Alessandra Caparello 30 luglio 2018 - 15:25

MILANO (Finanza.com)

Gas e ambiente spingono i ricavi di Hera a quasi 3 miliardi nel primo semestre. Lo comunica la stessa multility italiana secondo cui i ricavi sono stati nel dettaglio pari a 2,966 miliardi di euro, a + 7,7% rispetto allo stesso periodo di un anno fa.A trainare le maggiori attività di trading e i maggiori ricavi provenienti dalla vendita di gas ed energia elettrica e dall'area ambiente. Al rialzo anche il margine operativo lordo (ebitda) in aumento del 3,5% a 523,6 milioni di euro, in linea con il consensus di Bloomberg a 523 milioni. L'utile operativo ha raggiunto quota 273,6 milioni di euro (4,3%, 272 milioni la stima del consenso) con una miglior gestione finanziaria (39,2 milioni di euro). "La semestrale conferma l'andamento di crescita ininterrotta del gruppo Hera negli ultimi 15 anni, in linea con quanto previsto nel piano industriale, nonostante una spesso difficile congiuntura macroeconomica", ha commentato il presidente esecutivo, Tomaso Tommasi di Vignano che conclude - "l'incremento del margine operativo lordo ci consentirebbe di tagliare a fine 2018 il traguardo del miliardo di marginalità, mentre gli utili maturati nei primi sei mesi, pari a 10,8 centesimi per azione, già coprono integralmente il dividendo per azione di 10 centesimi previsto dal piano industriale per l'esercizio in corso. Numeri e prospettive che confermano ulteriormente la solidità del nostro modello multi-business e l'attenzione costante per i nostri azionisti".