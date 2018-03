Gima TT chiude il 2017 con ricavi e utili in crescita a doppia cifra, proposto dividendo di 0,42 euro per azione

Valeria Panigada 9 marzo 2018 - 16:04

MILANO (Finanza.com)

Gima TT, leader nel settore delle macchine automatiche per il packaging dei prodotti derivati del tabacco, ha chiuso il 2017 con ricavi pari a 151,8 milioni di euro, in crescita del 51,2% rispetto al 2016. La quota export è stata superiore al 72%, con una buona performance in Europa e in Asia. Bene anche il mercato domestico, cresciuto del 13%. L’utile dell’esercizio è salito del 62% a 44,1 milioni. In significativo aumento il portafoglio ordini che ha raggiunto 110,4 milioni di euro, evidenziando un +24,6%. La posizione finanziaria netta è positiva e pari a 45,8 milioni di euro, sostanzialmente in linea con quella dell’anno precedente. Alla luce din questi risultati Gima TT ha proposto la distribuzione di un dividendo di 0,42 euro per azione, da mettersi in pagamento a partire dal 30 maggio.Il gruppo guarda positivamente anche all'anno in corso. "L’elevata consistenza del portafoglio ordini al 31 dicembre 2017 e il buon andamento degli ordinativi nei primi due mesi dell’anno in corso, ci consentono di prevedere un esercizio in ulteriore crescita rispetto all’anno precedente", si legge nella nota odierna. In particolare, Gima TT prevede per il 2018 ricavi superiori a 180 milioni di euro e un margine operativo lordo intorno a 75 milioni di euro.