Geox: ricavi I trimestre saliti dell'1,2%, la spinta arriva da multimarca ed e-commerce

Valeria Panigada 10 maggio 2017 - 18:03

MILANO (Finanza.com)

Geox, tra i leader nel settore delle calzature, ha riportato nel primo trimestre ricavi pari a 297,9 milioni, in aumento dell'1,2% rispetto al corrispondente periodo del 2016. A sostenere la crescita la performance positiva realizzata nel canale multimarca che ha riportato un miglioramento del 6,3% trainata, in particolare, da ottime performance di Russia, Est Europa e Cina e dal canale e-commerce, in crescita di oltre il 30%. I ricavi realizzati in Italia, mercato domestico che rappresenta il 33% dei ricavi di Geox, risultano in linea con il primo trimestre del 2016.