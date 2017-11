Geox: ricavi 9 mesi in lieve calo. Su 2017 redditività attesa in aumento

Luca Fiore 8 novembre 2017 - 18:27

MILANO (Finanza.com)

Geox ha annunciato di aver chiuso i primi nove mesi dell’esercizio 2017 con ricavi consolidati per 732,7 milioni, sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente (-0,9% a cambi correnti, -1,3% a cambi costanti). Gli analisti avevano stimato 742 milioni.“Geox chiude i primi nove mesi del 2017 con un fatturato sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno, grazie alla crescita del canale multimarca, con buone performance di Russia, Est Europa e Cina e alla crescita a doppia cifra del canale e-commerce, che hanno parzialmente compensato la programmata razionalizzazione della rete dei negozi monomarca”, ha commentato Mario Moretti Polegato, Presidente e fondatore di Geox.Per quanto riguarda l’intero esercizio 2017, “il management si attende un fatturato in leggero calo ma un significativo aumento della redditività rispetto all’esercizio precedente”. In relazione all’evoluzione prevedibile della gestione del primo semestre 2018, la società evidenzia “che la raccolta ordini del canale multimarca della stagione Primavera/Estate 2018 registra un aumento del 3,5%”.