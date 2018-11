Generali: utile operativo sale a quota 3,6 mld di euro nei 9 mesi, premi a quasi 50 mld (+6,1%)

Daniela La Cava 8 novembre 2018 - 08:25

MILANO (Finanza.com)

Utile e risultato operativo in crescita per Generali nei primi 9 mesi del 2018. Il gruppo assicurativo di Trieste ha registrato un risultato operativo pari a 3,6 miliardi di euro, in aumento del 3,9% grazie al contributo di tutti i segmenti di business e premi in aumento del 6,1% a quasi 50 miliardi "per effetto del positivo sviluppo di entrambi i segmenti di business, con un'accelerazione del Danni (+2,7%) e una raccolta netta Vita nuovamente in crescita a 8,6 miliardi (+3,3%)". Nel periodo gennaio-settembre l'utile netto ha mostrato una crescita a 1.855 milioni (+26,8%), grazie anche alla positiva performance non operativa e al risultato delle dismissioni. In una nota Generali indica una "posizione di capitale solida, con Regulatory Solvency Ratio a 200% e Economic Solvency Ratio a 221% nonostante la volatilità dei mercati finanziari"."Forti di questi risultati, siamo pronti a presentare il nuovo piano industriale triennale, incentrato sull’ulteriore crescita, la trasformazione e la creazione di valore sostenibile per tutti i nostri stakeholder", commenta Cristiano Borean, direttore finanziario del Leone di Trieste.