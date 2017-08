Generali: utile netto sale a 1,22 mld di euro nei primi sei mesi, oltre le attese

Daniela La Cava 2 agosto 2017 - 08:12

MILANO (Finanza.com)

Generali ha annunciato di avere chiuso il primo semestre del 2017 con un utile netto pari a 1,22 miliardi di euro, in aumento del 3,7% rispetto ai 1,18 miliardi del semestre 2016 "grazie alla positiva performance in tutti gli ambiti di operatività". Positivo anche il risultato operativo che è salito del 4,1% a 2,59 miliardi contro i 2,5 miliardi registrati nei primi sei mesi dello scorso anno. Dati migliori delle attese: il mercato stimava un utile netto pari a 1,16 miliardi e un risultato operativo a 2,5 miliardi. Nel semestre in esame i premi si sono attestati a 36,6 miliardi di euro (-0,8%). E prosegue la crescita nel segmento danni (+1,5%), mentre in quello vita la raccolta netta supera i 5,7 miliardi. Lo rende noto il gruppo assicurativo triestino in un comunicato.