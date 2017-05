Generali: utile netto cala del 9% nel primo trimestre 2017, +4,2% per il risultato operativo

Daniela La Cava 11 maggio 2017 - 08:20

MILANO (Finanza.com)

Generali ha archiviato il primo trimestre dell'anno con utile netto in flessione del 9% a 535 milioni di euro (consensus Bloomberg a 603,4 milioni) e un risultato operativo che ha invece evidenziato una crescita del 4,2% a 1,21 miliardi di euro. Il Combined Ratio si attesta al 93,1% e l'operating Roe annualizzato è in miglioramento al 13,6%, confermandosi in linea con il target (superiore al 13%).

La flessione del risultato netto, spiega la società in un comunicato, è ascrivibile al minor risultato non operativo degli investimenti, a seguito principalmente della perdurante politica di riduzione dei profitti da realizzo e al maggiore impatto della fiscalità.

I premi complessivi del gruppo sono calati del 2,5% a 19.235 milioni. In particolare in una nota il gruppo assicurativo di Trieste mette in evidenza che "con riferimento alle linee di business, nel segmento Vita (-4,6%) prosegue la politica di sottoscrizione maggiormente selettiva nei prodotti risparmio. Nel Danni si osserva una crescita dell’1,9% grazie al positivo andamento di entrambi i settori di attività".