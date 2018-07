GEDI: utile netto in forte calo, ricavi in crescita

Alessandra Caparello 25 luglio 2018 - 14:46

MILANO (Finanza.com)

Chiudono in aumento i ricavi di GEDI Gruppo L'Espresso che nel primo semestre del 2018 tocca i 322,5 milioni di euro, in aumento del 20,2% rispetto ai 268,3 milioni ottenuti nei primi sei mesi dello scorso anno.In forte calo l'utile netto passato da 7,4 a 4,3 milioni di euro. A fine giugno l'indebitamento netto cala a 111,4 milioni di euro dai 115,1 milioni di inizio anno. Lo riferisce una nota ricordando che il primo semestre 2017 non comprende il gruppo Itedi, entrata nel perimetro dal 30 giugno dello scorso anno.