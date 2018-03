Fondazione CRT: +147% per l’avanzo dell’esercizio 2017

Luca Fiore 13 marzo 2018 - 17:37

MILANO (Finanza.com)

Fondazione CRT, azionista di UniCredit, ha chiuso il l’esercizio 2017 con un avanzo di esercizio superiore a 85 milioni di euro, in netto aumento (+147,6%) rispetto ai 35 milioni del 2016. Per quanto riguarda la gestione del patrimonio, i proventi ordinari sono saliti da 44 a 107 milioni di euro “anche in assenza di dividendi UniCredit e nonostante la svalutazione dell’investimento nel Fondo Atlante”.Il totale investimenti a valori di mercato supera i 3,2 miliardi di euro (+10,1% sull’anno precedente). “Il raggiungimento di uno stabile equilibrio tra le politiche di prudenza gestionale e la dinamicità della gestione patrimoniale continua a produrre ottimi effetti”, ha commentato il Segretario Generale dell’ente, Massimo Lapucci.