FinecoBank: utili salgono a 178,8 mln€ nei 9 mesi, +7,8% per i ricavi

Daniela La Cava 6 novembre 2018 - 12:53

MILANO (Finanza.com)

FinecoBank chiude i primi nove mesi del 2018 con utili e ricavi in rialzo. In particolare, l'utile netto rettificato al 30 settembre 2018 è salito del 13,9% a 178,8 milioni di euro rispetto ai 156,9 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente, che include il contributo negativo stimato in 9,6 milioni netti (14,3 milioni lordi) ai Sistemi di Garanzia dei Depositi. I ricavi ammontano invece a 464,8 milioni, in crescita del 7,8% rispetto ai 431,1 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente grazie al contributo positivo di tutte le principali componenti.La raccolta netta da inizio anno è stata pari a 4.780 milioni di euro (+15% a/a) con un mix coerente con la maggiore volatilità registrata sui mercati rispetto allo scorso anno: la raccolta gestita ha raggiunto 1.934 milioni, la raccolta amministrata si è attestata a 1.251 milioni di euro mentre la raccolta diretta è stata pari a 1.595 milioni."Risultati che giungono in una fase di mercato molto complessa che Fineco sta affrontando con un rafforzamento della propria efficienza operativa e con un aumento della produttività della propria Rete di consulenti, con un’attenzione particolare alla qualità, alla trasparenza e all’innovazione che da sempre la contraddistinguono", commenta Alessandro Foti, a.d. di FinecoBank.