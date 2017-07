FinecoBank: utile trimestrale sale a 52,6 milioni, titolo positivo

Luca Fiore 31 luglio 2017 - 13:30

MILANO (Finanza.com)

Il miglior semestre di sempre. Così Finecobank descrive i conti al 30 giugno. Nei sei mesi l’istituto ha registrato una crescita dell’utile del 3,2% a 104,3 milioni e ricavi in aumento del 3,3% a 282,7 milioni.Nel secondo trimestre, l’ultima riga di conto economico ha segnato un + 5,6% a 52,6 milioni di euro, al netto di poste non ricorrenti registrate nel corrispondente periodo dell'anno scorso. I ricavi sono pari a 140,8 milioni di euro, in aumento del 5,5% a/a al netto della posta non ricorrente relativa a Visa, trainati dall’area Investing e dall’area Banking.“Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati del primo semestre, il migliore di sempre”, ha commentato Alessandro Foti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di FinecoBank.FBK sul listino di Piazza Affari segna un +1,14% a 7,51 euro.