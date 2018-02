FinecoBank: utile netto adj 2017 a 218,4 mln (+8,9%), dividendo di 0,285 euro

Titta Ferraro 6 febbraio 2018 - 14:02

MILANO (Finanza.com)

Profitti in crescita per Finecobank che chiude il 2017 con un utile netto rettificato a 218,5 milioni di euro, +8,9% a/a. I ricavi ammontano a 586,7 milioni, +7,9% a/a, trainati dall’area Investing (+12,9% a/a) con management fees in crescita del 14,7% a/a in scia al miglioramento dell’asset mix e della produttività della rete e dall'area Banking (+11,1% a/a) supportata dall'aumento della liquidità transazionale e dalla maggiore incidenza dell’attività di Lending. I costi operativi ammontano a 233,2 milioni (+3%) con cost/Income ratio in calo al 39,8%.Proposto un dividendo di 28,5 centesimi per azione.La raccolta netta totale di gennaio segna 412 mln di euro (+55%), con quella gestita quasi raddoppiata a 252,8 mln. Il totale delle attività finanziarie a fine gennaio è di 68,12 mld (+13%). "I primi dati di raccolta del 2018 proseguono il trend già visto lo scorso anno, con flussi particolarmente positivi sui nostri servizi di consulenza evoluta, a conferma della capacità dei nostri professionisti di rispondere alle esigenze di pianificazione dei clienti con soluzioni ad alto valore aggiunto per il cliente”, ha commentato Alessandro Foti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di FinecoBank.