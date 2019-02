FinecoBank: utile netto 2018 sale a 244,4 mln di euro

Daniela La Cava 5 febbraio 2019 - 14:21

MILANO (Finanza.com)

FinecoBank ha annunciato di avere chiuso il 2018 con un utile netto che è salito dell'11,8% a 244,4 milioni di euro, mentre i ricavi hanno raggiunto quota 628,3 milioni (+7,1% a/a). Nell'esercizio in esame il margine di intermediazione è migliorato del 6,5%, attestandosi a 625,3 milioni di euro, e i costi operativi hanno mostrato un aumento del 5,4% a 245,7 milioni. Per quanto riguarda il solo quarto FinecoBank i ricavi sono aumentati di quasi il 7% a 163,5 milioni, mentre l’utile netto è stato pari a 65,6 milioni (+6,5% a/a). La banca multicanale del Gruppo Unicredit ha fatto sapere che intende proporre un dividendo a quota 0,303 euro per azione (+6,3% a/a)."Fineco archivia anche il 2018 con un utile record e in crescita a doppia cifra, un dato particolarmente importante perché ottenuto in un contesto complesso sui mercati", afferma Alessandro Foti, a.d. di FinecoBank, sottolineando che "questi risultati ribadiscono ancora una volta la capacità del nostro modello di business di affrontare ogni fase di mercato, grazie a una strategia orientata a un percorso di crescita sostenibile nel lungo periodo. Un percorso che vede i suoi pilastri nella qualità della nostra offerta, nell’efficienza operativa, e nella elevata produttività della nostra Rete di consulenti, all’interno di un approccio con la clientela che si basa su trasparenza e rispetto del cliente".