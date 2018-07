FinecoBank: nel II trimestre utile netto salito del 26%, ricavi +11%

Valeria Panigada 31 luglio 2018 - 14:25

MILANO (Finanza.com)

Trimestrale in crescita per FinecoBank. La banca multicanale ha registrato nel secondo trimestre dell'anno ricavi pari a 156,4 milioni di euro, in crescita dell’11% rispetto all'anno precedente, grazie al contributo positivo delle tre aree di business. L’utile netto si è attestato a 66,2 milioni, in rialzo del 25,9% rispetto al secondo trimestre 2017. "Il secondo semestre si apre con la piena operatività di Fineco Asset Management, che ci permetterà di essere ancora più efficienti e profittevoli e di affrontare le sfide che ci attendono”, ha commentato Alessandro Foti, amministratore delegato e direttore generale di FinecoBank.