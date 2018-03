Fincantieri: utile più che triplicato e ricavi record nel 2017, approvato piano al 2022

Valeria Panigada 28 marzo 2018 - 07:50

MILANO (Finanza.com)

Fincantieri ha chiuso il 2017 con ricavi record e utili più che triplicato. Il gruppo dei cantieri navali ha riportato ricavi oltre 5 miliardi, in crescita del 13% rispetto all'anno prima, un Ebitda in rialzo del 28% a 341 milioni e un utile netto balzato del 279% a 53 milioni. nel corso del 2017 Fincantieri ha acquisito nuovi ordini per 8,6 miliardi (+31%). Alla luce di questa performance il consiglio di amministrazione ha proposto la distribuzione di un dividendo di 0,01 per azione. In occasione dei conti il gruppo di Trieste ha approvato il piano industriale 2018-2022 che prevede a fine periodo un aumento dei ricavi fino a circa il 50% e un utile rettificato tra il 3% ed il 4% dei ricavi.