Fincantieri: segno più per ricavi ed Ebitda. Target confermati

11 maggio 2017 - 19:40

MILANO (Finanza.com)

Fincantieri ha chiuso il trimestre al 31 marzo con ricavi in aumento del 5,3% a 1,1 miliardi di euro e un Ebitda in crescita da 51 a 67 milioni di euro.



“Risultati in linea con gli obiettivi del Piano Industriale 2016-2020: ricavi al 31 marzo 2017 in incremento del 5,3% rispetto al medesimo periodo del 2016, Ebitda margin 6,0% in netto miglioramento rispetto al 4,9% del 31 marzo 2016. Target del Piano Industriale confermati”, riporta la nota della società.



Il carico di lavoro complessivo è pari a 26,6 miliardi di euro “e pari a circa 6 anni di lavoro se rapportato ai ricavi del 2016”.