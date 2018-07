Fincantieri: balzo dell’utile adjusted nel primo semestre, backlog sale a 22 miliardi

Luca Fiore 26 luglio 2018 - 17:28

MILANO (Finanza.com)

Il primo semestre 2018 di Fincantieri si è chiuso con ricavi per 2.527 milioni, +10,1% rispetto a un anno fa, e un Ebitda che è passato da 146 a 183 milioni di euro. In versione ajdusted, il risultato di periodo è positivo per 39 milioni, dai 28 milioni al 30 giugno 2017.A fine giugno, il carico di lavoro complessivo del Gruppo ha raggiunto il livello record di 29,8 miliardi, di cui 22 miliardi di backlog (20,4 miliardi al 30 giugno 2017) e 7,8 miliardi di soft backlog (5,1 miliardi al 30 giugno 2017) con uno sviluppo delle commesse in portafoglio previsto fino al 2027. Il backlog ed il carico di lavoro complessivo garantiscono rispettivamente circa 4,4 anni e circa 6 anni di lavoro se rapportati ai ricavi sviluppati nell’esercizio 2017.In corrispondenza della chiusura, il titolo guadagna un punto percentuale a 1,214 euro.