Fideraum: cresce utile netto, miglior risultato semestrale di sempre

3 agosto 2018

Miglior risultato semestrale di sempre per Fideraum, istituto bancario appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo che registra nel periodo al 30 giugno 2018 un utile netto consolidato in crescita a 454 milioni di euro (+2%) grazie alla crescita delle commissioni ricorrenti (+5%) e dall’attenta gestione dei costi operativi.Il gruppo bancario registra nel medesimo periodo anche un'elevata solidità patrimoniale, largamente al di sopra dei requisiti normativi con il CeT 1 Ratio al 16,2%. Inoltre Fideraum fa sapere che il totale delle masse amministrate si attesta a € 217,9 miliardi, in crescita dell’1% rispetto ad inizio anno (€ 216,6 miliardi) e del 4% rispetto al 30 giugno 2017 (€ 209,6 miliardi) e l’utile netto consolidato sale a € 454 milioni (€ 443 milioni nel primo semestre 2017, +2%).