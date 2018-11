Ferrari: ebitda adj pari a 278 milioni (+4,7%), sotto le attese

Titta Ferraro 5 novembre 2018 - 13:03

MILANO (Finanza.com)

I risultati finanziari di Ferrari nel terzo trimestre evidenziano ricavi netti pari a 838 milioni di euro, con un incremento dello 0,3% ai cambi attuali e in crescita dello 2,2% a cambi costanti. Il consensus Bloomberg era 860,7 mln.L'ebitda è salito a 278 milioni di euro (+4,7%) non centrando le attese degli analisti che erano per un progresso più marcato a 282,3 mln.Per l'intero 2018 l'obiettivo di Ferrari è consegne superiori a 9.000 unità, incluse le hypercar; ricavi netti superiori a 3,4 miliardi, Adjusted EBITDA superiore o uguale a 1,1 miliardi. L'indebitamento industriale netto è stimato sotto 350 milioni, inclusa una distribuzione già avvenuta di dividendi a possessori di azioni ordinarie ed esclusi potenziali riacquisti di azioni.