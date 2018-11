Ferrari: consegne totali a 2.262 unità nel terzo trimestre (+10,6%)

Titta Ferraro 5 novembre 2018 - 12:53

Crescita a doppia cifra per le consegne di Ferrari nel terzo trimestre 2018. Le vetture consegnate hanno raggiunto le 2.262 unità, con un incremento di 216 unità o del 10,6% rispetto all'anno precedente. Spicca l'aumento dell'11,4% delle vendite dei modelli a 8 cilindri (V8), mentre i modelli a 12 cilindri (V12) sono aumentati del 7,9%. La crescita dei modelli V8 è stata guidata dalla crescita delle consegne della Ferrari Portofino."La performance dei modelli V12 è stata guidata in particolare dalla 812 Superfast. Questo risultato è stato in parte compensato dal calo delle vendite del modello LaFerrari Aperta, che sta per terminare il suo ciclo di produzione limitato", rimarca la nota del Cavallino Rampante.Tutte le regioni hanno contribuito all'incremento delle consegne: la regione EMEA ha registrato un aumento dell'11,3%, le Americhe hanno registrato una crescita del 4,6%, mentre Cina, Hong Kong e Taiwan, su base aggregata, sono cresciuti del 6,6% e il Resto dell'APAC del 27,5%.