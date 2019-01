Ferrari chiude 2018 con utile netto a 787 milioni (+46%)

Titta Ferraro 31 gennaio 2019 - 12:34

MILANO

Ferrari archivia un 2018 da record con utile netto di 787 milioni di euro, in crescita del 46% rispetto al 2017. L'utile netto adjusted risulta pari a 645 milioni, pari a un progresso del 20%. Tutti i target dell'anno sono stati raggiunti o superati. Le consegne totali sono state pari a 9.251 unità, con un incremento di 853 unità o del 10,2% rispetto all'anno precedente.Sostanzialmente stabili i ricavi che hanno registrato un incremento dello 0,1% a cambi correnti a 3,420 miliardi (3,2% a tassi di cambio costanti). L'Adjusted EBIT 2018 ammonta a 825 milioni, in aumento del 6,4% a cambicorrenti o del +19% a tassi di cambio costanti.L'Indebitamento industriale nett al 31 dicembre 2018 – dopo un acquisto di azioni proprie per circa 100 milioni – si attesta a 340 milioni (-28%) rispetto a 473 milioni al 31 dicembre 2017.