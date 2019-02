Fca: utile netto adjusted 2018 a 5 miliardi (+34%), ebit adj oltre attese

Titta Ferraro 7 febbraio 2019 - 13:12

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo FCA ha archiviato il 2018 con utile netto adjusted in crescita del 34% oltre i 5 miliardi di euro (5,047 mld) beneficiando della migliore performance operativa. L'ebit adjusted si è attestato a 7,284 miliardi (+3% rispetto al 2017). Considerando il quarto triemstre 2018 l'ebit adjusted risulta di 2,02 miliardi, superiore agli 1,92 mld delle stime di consensus.Il 2018 si è chiuso con consegne globali complessive pari a 4.842.000 veicoli, in aumento di 102.000 unità. I ricavi netti ammontano a 115,4 miliardi di euro, in aumento del 4% (+9% a parità di cambi di conversione).Gli oneri finanziari netti ammontano a 1,1 miliardi di euro, in calo di 0,3 miliardi di euro per effetto della riduzione dell’indebitamento lordo.