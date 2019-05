Fca: flop trimestrale con ebit adj e utile sotto le attese, ma titolo reagisce bene

Titta Ferraro 3 maggio 2019 - 13:34

MILANO (Finanza.com)

Indicazioni negative dai conti trimestrali di Fca. Il gruppo automobilistico italo-statunitense ha riportato un ebit adjusted di 1,067 miliardi di euro nel primo trimestre dell'anno, ben sotto gli 1,46 mld del consensus Bloomberg. Delude anche l'utile netto che è stato di 508 milioni rispetto ai 766,5 mln del consensus. I ricavi infine risultano di 24,5 mld nel trimestre rispetto ai 26,99 mld attesi. Confermati i target 2019.La reazione in Borsa non è stata però negativa: dopo la diffusione dei conti il titolo ha accelerato e segna un progresso di oltre l'1% a 13,7 euro.L’EBIT adjusted e il margine del primo trimestre, come già anticipato da Fca, sono in calo rispetto allo scorso esercizio principalmente per effetto della produzione concomitante della Jeep Wrangler di nuova e precedente generazione nel primo trimestre 2018 e della transizione verso una nuova strategia commerciale in EMEA. "L’impatto dei minori volumi a livello globale - si legge nella nota di Fca - è stato parzialmente compensato dalla costante crescita dei volumi di Ram, da migliori prezzi netti, soprattutto in Nord America e dal miglioramento del mix di prodotti e canali di vendita in diversi mercati".