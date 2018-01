Fca: ebit adjusted in progresso del 16% a 7,1 miliardi nel 2017, ultimo trimestre sotto le attese

Titta Ferraro 25 gennaio 2018 - 13:14

MILANO (Finanza.com)

Fca ha chiuso il 2017 con EBIT adjusted in progresso del 16% a 7,1 miliardi di euro e margine in crescita di 90 punti base al 6,4%, utile netto adjusted in aumento del 50% a 3,8 miliardi di euro e utile netto in aumento del 93% a 3,5 miliardi di euro. Il debito netto industriale risulta quasi dimezzato a 2,4 miliardi di euro.Guardando all'ultimo trimestre del 2017, l'ebit adjusted risulta di 1,89 miliardi di euro (+22%), ma sotto i 2,01 mld del consensus Bloomberg. I ricavi trimestrali sono stati di 28,88 mld (consensus 30,48 mld).