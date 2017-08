Fastweb: ricavi a 923 mln (+5%) nel primo semestre, +7% i clienti rete fissa

Titta Ferraro 17 agosto 2017 - 10:31

MILANO (Finanza.com)

Nei primi sei mesi del 2017 Fastweb ha riportato i ricavi totali a 923 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto agli 881 milioni di euro registrati un anno prima, anche grazie alla crescente disponibilità dell’offerta di servizi a banda ultra-larga (fino ad 1 Giga al secondo) sul territorio nazionale. L’EBITDA ha raggiunto 403 milioni di euro rispetto ai 335 milioni di euro del primo semestre 2016. Al netto di poste straordinarie, l’EBITDA è stato pari a 308 milioni di euro, con una crescita del 10%. In leggera crescita anche la marginalità dell’EBITDA rispetto ai ricavi che ha raggiunto il 33% rispetto al 32% del primo semestre 2016, continuando la traiettoria di miglioramento della redditività.Al 30 giugno 2017 la base clienti sulla rete fissa di Fastweb ha raggiunto 2.411.000 unità, con un aumento del 7% (+154.000 nuove unità) rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda il mercato mobile, accelera ulteriormente la forte crescita già registrata nel primo trimestre. Quadruplicata la crescita dei clienti nel primo semestre dell’anno (+ 204.000 contro i +43.000 registrati nel primo semestre 2016). I clienti mobili Fastweb a giugno 2017 sono complessivamente 880.000, in aumento del 45% rispetto ai 606.000 del giugno 2016.