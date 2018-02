Fastweb: +8% per i ricavi nel 2017, Ebitda sale a 759 mln di euro

Daniela La Cava 7 febbraio 2018 - 09:44

MILANO (Finanza.com)

Conti 2017 in crescita per Fastweb. L'esercizio 2017 è stato archiviato con ricavi totali pari a 1.944 milioni di euro, in rialzo dell'8% rispetto agli 1.795 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2016. Crescita a doppia cifra per l'Ebitda che ha raggiunto 759 milioni dai 661 milioni del 2016 (+15%). Al netto di poste straordinarie, l'Ebitda organico a fine 2017 ha mostrato un aumento del 10% a 664 milioni. Sul fronte clienti, al 31 dicembre 2017 quelli "rete fissa" hanno raggiunto 2.451.000 unità (+4%), mentre quelli del segmento "mobile" sono balzati del 58% a quota 1.065.000.