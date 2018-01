Farad, gestioni patrimoniali ok nel 2017

alessandro chiatto 25 gennaio 2018 - 09:47

MILANO (Finanza.com)

La società di gestione del gruppo FARAD, FIA Asset Management, ha chiuso il 2017 ha registrato risultati positivi per i suoi sette profili d'investimento delle gestioni patrimoniali. Spiccano i profiliaggressive (+12,18%), balanced (+7,92) e flexible (+7,51), con rendimenti tra il 5% e il 9% maggiori deirispettivi benchmark. Buona performanace anche per il profilo emerging markets (+16,13%)."Sono orgoglioso di questi risultati", commenta Marco Caldana (nella foto), fondatore del gruppo. FARAD Group continuerà a sostenere gli investimenti socialmente responsabili. Nel primo trimestredell’anno verrà lanciato un terzo comparto SRI, SELECTRA Best of SRI Equity, che completerà lagamma degli investimenti SRI gestita da FIA AM, con un focus del 100% sul settore azionario. Per quanto riguarda i servizi rivolti ai gestori patrimoniali esterni, la società continuerà a espandere la sua attività in Europa, con l’apertura nei prossimi mesi di una filiale in Italia.