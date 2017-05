Falck Renewables: utile lordo sale del 25% nei primi tre mesi dell’anno

Luca Fiore 11 maggio 2017 - 17:10

MILANO (Finanza.com)

Il primo trimestre di Falck Renewables si è chiuso con ricavi per 77,5 milioni (+5,9%), un Ebitda di 45,3 milioni (+6,4%) e un risultato prima delle imposte di 19,5 milioni (+24,8%).



“Il Gruppo chiude il primo trimestre 2017 con risultati in miglioramento rispetto all’analogo periodo principalmente grazie a un significativo incremento dei prezzi medi di cessione dell’energia elettrica in Italia, Spagna e Regno Unito, che ha compensato in gran parte la scarsa ventosità del periodo e l’impatto negativo della svalutazione della sterlina sull’euro con riferimento alla produzione di energia nel Regno Unito”, riporta la nota della società.



Escludendo il fair value dei derivati, l’indebitamento finanziario netto si è attestato a 506 milioni, in linea con i 503,3 milioni di fine 2016.