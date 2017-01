FCA: i risultati dell’esercizio e del quarto trimestre 2016 saranno presentati il 26 gennaio

Riccardo Designori 18 gennaio 2017 - 18:11

MILANO (Finanza.com)

Fiat Chrysler Automobiles ha comunicato che i risultati finanziari per l’intero anno e per il quarto trimestre del 2016 saranno presentati giovedì 26 gennaio 2017.



Il webcast audio in diretta della conference call sui risultati annuali e del quarto trimestre 2016 avranno inizio alle ore 13 italiane.



Le istruzioni per accedere in diretta al webcast audio della presentazione sono disponibili nella sezione Investors del sito internet del gruppo automoblistico.



Per chi non potrà seguire la diretta, la registrazione del webcast rimarrà a disposizione di tutti per due settimane sempre sul portale web di FCA Group.