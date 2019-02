FCA: ebit adjusted 2019 ex-Marelli visto sopra i 6,7 miliardi

Titta Ferraro 7 febbraio 2019 - 13:18

MILANO (Finanza.com)

Per il 2019 Fca si aspetta un ebit adjusted sopra i 6,7 miliardi di euro con un margine sopra 6,1%. le stime diffuse dal gruppo italo-americano escludono l'apporto di Magneti Marelli la cui vendita sarà finalizzata nel secondo trimestre 2019. L'eps diluito adjusted per il 2019 è indicato sopra 2,70 euro per azione, riflettendo un tax rate più alto, principalmente negli Stati Uniti.Il free cash flow industriale è atteso sopra quota 1,5 miliardi di euro, più basso rispetto al 2018 per maggiori investimenti ed esborsi per penali e altri costi in relazione alla definizione delle pendenze in materia diemissioni sul diesel negli Usa (nel 2018 4,4 miliardi di euro).